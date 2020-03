„We kick Corona“ : Goretzka und Kimmich spenden eine Million Euro

München Leon Goretzka und Joshua Kimmich starten die Hilfsaktion „We kick Corona“. Zwei Typen, die nicht nur reden, sondern sich für die Gesellschaft konkret einsetzen – nicht nur mit Geld.

Es heißt oft, dem Fußball mangele es an echten Typen. Beim FC Bayern München sind zwei Profis angestellt, die intensiv an ihrem Profil feilen. Die Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich schauen in der weltweiten Corona-Krise nicht nur zu, sondern setzen mit ihren eigenen Möglichkeiten ein Zeichen. Sie sind beiden 25 Jahre alt und haben in diesen Zeiten die Initiative „We kick Corona“ gegründet. Dafür spenden sie privat eine Million Euro für soziale und karitative Einrichtungen. „Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam“, sagt Goretzka.

Seine Video-Botschaft eröffnet der in Bochum geborene Profi mit einem „riesengroßen Dankeschön“ an alle, „die aktuell in sozialen Vereinen, sozialen Einrichtungen, Arztpraxen oder Krankenhäusern alles dafür geben, um diese Situation zu meistern. Was ihr leistet, ist wirklich Wahnsinn!“ Goretzka und Kimmich waren in dieser Woche schon Teil einer Gemeinschaftsaktion der deutschen Nationalmannschaft. Diese spendet 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke.