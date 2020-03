„Um das Allerschlimmste für den Fußball zu verhindern“ : Heynckes ruft Fußballer zu wirtschaftlicher Solidarität auf

Der frühere Weltklasse-Fußballer und Erfolgstrainer Jupp Heynckes hat sich mit einem Appell zur Coronavirus-Krise geäußert und auch die Spieler in die Pflicht genommen.

„Wir müssen uns solidarisieren! Wir brauchen jetzt ein uneingeschränktes Mit- und Füreinander! In der Bevölkerung, auf allen Gebieten unseres Zusammenlebens, im Fußball“, schrieb der 74-Jährige in einem Gastbeitrag des „Kicker“ am Mittwoch. Heynckes richtete sich damit „an die gesamte Gesellschaft wie an jedes Mitglied der Fußball-Familie“.