Entscheidung am Nachmittag : Aktueller Bundesliga-Spieltag vor Absage

Exklusiv Düsseldorf Bereits der heute beginnende Bundesliga-Spieltag wird möglicherweise noch abgesagt. Eine Entscheidung darüber soll am Nachmittag fallen. Das erfuhr unsere Redaktion aus Vereinskreisen.

Die Stimmen aus der Fußball-Bundesliga, die eine Unterbrechung der laufenden Saison fordern, werden immer lauter. Sie scheinen Gehör bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gefunden zu haben. Denn in diesen Stunden beraten Ligenverband und Vereine über eine Absage des aktuellen Spieltag. Das erfuhr unsere Redaktion aus Vereinskreisen. Eine Entscheidung darüber soll demnach am Nachmittag fallen.

In anderen europäischen Ligen wurde der Spielbetrieb bereits ausgesetzt: Die italienische Serie A und die spanische La Liga pausieren. In England kündigte die Premier League ein Notfall-Treffen mit allen Klubs an, das am Freitag stattfinden soll. Arsenal-Trainer Mikael Arteta und Chelsea-Spieler Callum Hudson-Odoi sind mit Covid-19 infiziert. Mitarbeiter und Spieler der Teams stehen unter Quarantäne.