Aktuelle Corona-Regeln : Wo im Westen wie viele Zuschauer ins Stadion dürfen

Düsseldorf Seit Freitag, 20. August, gilt die neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen. Damit steht für die NRW-Klubs im Profifußball nun fest, wie viele Fans sie ins Stadion lassen dürfen – zumindest für einen Monat.

Das Hin und Her hat vorerst ein Ende. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung ist für Fußball-Klubs und Fans nun klar, wie viele Zuschauer unter welchen Voraussetzungen ins Stadion dürfen. In der Verordnung, die seit dem 20. August gilt, gibt es keine Maßnahmenstufen mehr, lediglich eine Inzidenz von 35 bleibt als Schwellenwert. Die Verordnung läuft erst am 17. September wieder aus. Damit herrscht für Vereine und Anhänger im Profifußball von nun an zumindest vorübergehend Gewissheit, welche Rahmenbedingungen für den Einlass in die Stadien gelten.