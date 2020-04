Für Einsatz während Corona-Krise : Gündogan bedankt sich bei Nürnberger Klinik-Personal

München Ilkay Gündogan hat mit einer Video-Botschaft den Mitarbeitern des Klinikums Nürnberg für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie gedankt und dem Personal ein Dankeschön versprochen.

Nationalspieler Ilkay Gündogan (29) denkt in der Coronakrise auch an seine ehemalige Wahlheimat. In einer über den 1. FC Nürnberg per Twitter verbreiteten Videobotschaft dankte der Mittelfeldspieler des englischen Premier-League-Klubs Manchester City dem Personal des Klinikums Nürnberg für seinen Einsatz während der Pandemie. Zugleich versprach er den Mitarbeitern, sie in ein örtliches Kur- und Freizeitbad einzuladen, "wenn diese schwierige Situation überstanden ist".