Corona-Krise : Bundestrainer Löw wirbt für Maskenpflicht

Stuttgart In einem Video wirbt die Landesregierung von Baden-Württemberg für die Maskenpflicht. Zahlreiche Prominente unterstützen die Schutzmaßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus. Auch Bundestrainer Joachim Löw setzt sich für das Tragen der Masken ein.

Bundestrainer Joachim Löw wirbt für die seit Montag auch in seiner Heimat Baden-Württemberg geltende Maskenpflicht. "Danke, dass wir zusammen schon so viel erreicht haben", sagt Löw in einem am Donnerstag veröffentlichten, 50-sekündigen Spot der Landesregierung.