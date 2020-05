Jerome Boateng: Der Weltmeister von 2014 überstand auf der A9 in Oberfranken einen Unfall unverletzt. Bayern München verdonnerte seinen Innenverteidiger jedoch wegen Verlassens der Stadt ohne Genehmigung durch den Klub zu einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe. Boateng habe den "Verhaltensweisen in der aktuellen Situation in Einklang mit den Vorgaben zur Ausgangsbeschränkung" zuwidergehandelt. Boateng besuchte eigenen Angaben zufolge seinen erkrankten Sohn in Sachsen. Dafür nehme er "jede Strafe in Kauf, das ist schließlich mein Sohn. Wenn es dafür dann eine Strafe gibt, dann Respekt. Ich finde das traurig".