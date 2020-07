Wegen Corona-Krise : Ballon d'Or wird 2020 nicht vergeben

Berlin Der Ballon d'Or wird im Jahr 2020 nicht vergeben. Wegen der Corona-Krise wird damit erstmals in der Geschichte des Goldenen Balles kein Fußballer mit der prestigeträchtige Individualtrophäe ausgezeichnet.

Erstmals in der Geschichte des Goldenen Balles wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise kein Fußballer als bester Spieler der Welt ausgezeichnet. Weil unter anderem zahlreiche Ligen nicht zu Ende gespielt werden konnten und die EM und die Copa America verschoben werden mussten, sei diese Entscheidung getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung. Die Gewinner des seit 1956 vergebenen Ballon d'Or werden von internationalen Fachjournalisten gewählt.