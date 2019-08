Kommentar zum Umgang mit dem Rassismus-Vorfall : Im Fall Tönnies gibt es nur Verlierer

Meinung Düsseldorf Die rassistischen Äußerungen von Schalke-Boss Clemens Tönnies sind mittlerweile mehrere Wochen her. Seither haben in der Sache nahezu alle Beteiligten eine unglückliche Figur abgegeben.

Das wird man doch noch sagen dürfen. Jetzt muss es doch mal gut sein. Was war denn da so Schlimmes dran? Endlich sagt es mal einer. Jetzt lasst den Mann doch endlich in Ruhe. Das ist eine Sicht auf die Dinge. Die andere: Clemens Tönnies ist ein Rassist und gehört aus dem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04 verbannt.