Claudio Pizarro bei Werder Bremen: alt, aber wichtig

Pizarro, Naldo, Ribéry : Alt, aber wichtig

Claudio Pizarro winkt den Fans in Bremen zu. (Archiv) Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Düsseldorf/Bremen In Bremen soll der Mannschaft in der kommenden Saison der bald 40-jährige Claudio Pizarro helfen. Macht das Sinn? Warum Klubs auf alte Spieler setzen.

Den Fans in Bremen ist warm ums Herz vor lauter Glückseligkeit. Das hat mit einem alten Herren zu tun. Stürmer Claudio Pizarro schnürt in der kommenden Saison noch einmal die Schuhe für Werder. Es ist eine fast romantische Geschichte. Der Peruaner kehrt mit fast 40 Jahren dorthin zurück, wo er 1999 seine Europakarriere begann. Der am Sonntag verkündete Wechsel ist sein schon fünfter nach Bremen. Pizarro liebt Bremen, die Fans lieben Pizarro. Bei Twitter teilen sie Fotos, die wie aus einer anderen Epoche wirken. Sie zeigen Pizarro beim Torjubel mit wallender, schwarzer Mähne, die von einem Gummi zusammengehalten wird. Das war damals, als der Stürmer, längst bester ausländischer Torschütze der Bundesligageschichte, noch jung und wild war.

In Bremen ist die Erwartungshaltung klar. Niemand erwartet von Pizarro, dass er in den Bundesligastadien der Torjägerkanone hinterherhechelt. "Ich freue mich sehr, hier nochmal die Chance zu erhalten, mich ins Team einzubringen. Ich freue mich auf die Aufgabe, meine Erfahrung weiterzugeben“, sagt der 39-Jährige bei seiner Vorstellung. Pizarro soll in Bremen seine Erfahrung an die Jungspunde im Team weitergeben, sich vielleicht auch mal vor die Kamera stellen und die Krise weglächeln, wenn sie denn kommt. Und ab und an soll er im Strafraum einen Ball über die Torlinie drücken. „Claudio weiß, dass er nicht zwangsläufig ein Startelf-Kandidat sein wird. Aber er wird einen Effekt in der Kabine haben", sagt Trainer Florian Kohfeldt.

Im Vergleich der zehn gemessen am Marktwert der Spieler wertvollsten europäischen Ligen ist die Bundesliga mit einem Durchschnittsalter von 25,2 Jahren eine der jüngsten. Nur die Spieler der Ligen aus Holland (24,2) und Belgien (24,8) sind jünger. Ohne die Alten aber geht es offenbar nicht. Die Alten müssen Mentor sein, manchmal aber auch mehr.

Der Deutsche Rekordmeister Bayern München setzt auf zwei Oldies als Zugpferde. Frank Ribéry (35) und Arjen Robben (34) müssen Leistung bringen. Der Verein verlängerte mit den beiden Routiniers im vergangenen Sommer, da sie trotz ihres Alters sportlich kaum zu ersetzen sind. Bayern spielt in der Champions League und dem Pokal bis zum Schluss mit, der Bundesliga sowieso. Dafür braucht es Klasse. Und Robben und Ribéry sind wie ein altes Auto: Günstiger als mit ihnen fährt der FC Bayern nicht - weil die Anschaffungskosten wegfallen. Zugänge mit vergleichbarer Güteklasse wären für die Bayern nur mit erheblichen Investitionen zu haben. Da schauen die Bosse bei der erhöhten Verletzungsgefahr der beiden gerne mal wohlwollend weg. Für den Verein aber ist das eine Gefahr.

Sowohl Ribéry als auch Robben kennen den Verein, beide feierten große Erfolge mit ihm, gewannen 2013 in London gegen Dortmund die Champions League. Damit sind sie aber ähnlich wie Pizarro in Bremen Mentoren für die jungen Spieler. Es gibt da eine Videosequenz von Neuzugang Serge Gnabry (23), der von Arjen Robbens Trainingseifer schwärmt. Im Hintergrund wuchtet der alte Robben Medizinbälle nach oben, als kämpfe er um einen Platz im Kader. Wenn Bayern am 24. August gegen Hoffenheim sein erstes Bundesligaspiel in der neuen Saison bestreitet, wird Gnabry wohl hinter den Haudegen Platz nehmen müssen. Er ist da, um zu lernen.

Das tun die Jungen beim FC Augsburg von Kapitän Daniel Baier (34). Beim VfB Stuttgart stürmt Mario Gomez (33), in Berlin ist Vedad Ibisevic (33) Kapitän der Hertha. In Frankfurt ist der Japaner Makoto Hasebe (34) ein wichtiger Eckpfeiler.