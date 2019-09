Schwere Vorwürfe gegen Christoph Metzelder : Ex-Nationalspieler unter Verdacht

Hamburg/Düsseldorf Die Staatsanwaltschaft Hamburg wirft Christoph Metzelder vor, kinderpornografisches Material verbreitet zu haben. Die ARD will die Zusammenarbeit mit Metzelder als Fußball-Experte bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen lassen.

Dienstagvormittag in der Sportschule Hennef: Beamte des Landeskriminalamtes Hamburg fangen Metzelder in der Hennes-Weisweiler-Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ab. Dort absolviert er derzeit einen Trainer-Lehrgang. Die Polizisten, so berichtet es die „Bild“-Zeitung, hätten ihn mit den Vorwürfen konfrontiert und ihm sein Mobiltelefon abgenommen. Danach sei Metzelder mit seinem Privatauto nach Düsseldorf gefahren – eskortiert von der Polizei. In seinem Haus im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf soll es dann zu einer Razzia gekommen sein, bei der weitere Beweismittel beschlagnahmt wurden.