Trennung von langjährigem Geschäftspartner : Christoph Metzelder steigt aus Agentur aus

Düsseldorf Während Christoph Metzelder weiter zu dem Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen der Verbreitung von kinderpornografischem Material schweigt, hat der Fall für ihn weitere Konsequenzen.

Es gibt indes bereits Konsequenzen aus den Vorwürfen. Die ARD hatte frühzeitig mitgeteilt, die Zusammenarbeit mit ihm vorerst ruhen zu lassen, auch der Trainer-Lehrgang beim DFB ist erstmal auf Eis gelegt. Nun hat auch sein langjähriger Geschäftspartner Raphael Brinkert mit Metzelder eine Entscheidung getroffen. „Nach den Ereignissen des gestrigen Tages haben wir gemeinsam entschieden, dass Christoph mit sofortiger Wirkung die Agentur verlässt und seine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter aufgibt. Die Agentur wird ab sofort unter dem Namen von Raphael Brinkert am Markt agieren. Raphael Brinkert hält mit dem heutigen Tag 100% der Anteile“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Klarheit wird es wohl auch nicht so schnell geben. Polizei und Staatsanwaltschaft würden nun mit der gebotenen Gründlichkeit das beschlagnahmte Beweismaterial sichten, was eine gewisse Zeit in Anspruch nehme. "Es ist nicht davon auszugehen, dass es von uns in Kürze in dieser Angelegenheit eine neue Pressemitteilung geben wird", sagte Oechtering.