„Und da kauft er Koka...“ : Das sagt Christoph Daum zum Fan-Gesang im ICE-Waggon

Der frühere Bundesliga-Trainer Christoph Daum will auch nach dem kuriosen Fan-Vorfall in einem ICE in Zukunft weiter mit dem Zug reisen. Der 66-Jährige war am Samstagabend von Fans seines Ex-Klubs Eintracht Frankfurt in einem Abteil entdeckt und lautstark besungen worden. „Ich werde weiter mit der Bahn fahren“, erzählte Daum am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich wurde teils in den Sitz reingedrängt, die anderen Mitreisenden an die Scheibe gedrückt. Es war so eng und ich dachte, hoffentlich fliegt der Waggon jetzt nicht von den Schienen. Das war wie auf hoher See“, sagte Daum.