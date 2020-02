Ex-Trainer im ICE : Wenn Christoph Daum im Zug auf Fußball-Fans trifft

Düsseldorf Christoph Daum verwandelt den ICE in eine Fan-Kurve. Der ehemalige Bundesliga-Coach konnte am Bundesliga-Wochenende nicht unentdeckt Zug fahren.

Christoph Daum ist am Wochenende von Fußball-Fans im ICE entdeckt worden und konnte nicht verhindern, dass die ihm ein Lied „widmeten“. Ein Video, das in den sozialen Medien gepostet wurde, zeigt Daum umringt von einem Dutzend grölenden Fans, die singen: „Christoph Daum ist wieder da und in Frankfurt kauft er Koka.“ Der ehemalige Bundesliga-Trainer blieb ruhig und zeigt kaum eine Reaktion.