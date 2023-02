Premiere im Fußball Chinesischer Schiedsrichter erklärt erstmals Videobeweis per Mikrofon

An der klar verständlichen Ansprache auf Englisch haperte es zwar ein wenig, den Eintrag in die Fußballgeschichtsbücher sicherte sich Ning Ma aber dennoch: Der Chinese hat bei der Klub-WM in Marokko als erster Schiedsrichter im Weltfußball eine Entscheidung durch Videobeweis den Fans im Stadion per Mikrofon und Lautsprecher erklärt.