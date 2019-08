Rassismus beim Chemnitzer FC : „Die Fanszene hat total versagt“

Außenansicht des umgebauten Stadions des Chemnitzer FC mit dem Logo des Vereins an der Hauptfassade. Foto: dpa/Thomas Eisenhuth

Chemnitz Insolvenzverwalter Klaus Siemon vom Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC hat die jüngsten rassistischen und antisemitischen Beleidigungen einiger CFC-Fans scharf kritisiert. Auch der entlassene Ex-Kapitän Daniel Frahn äußerte sich.

Beim Auswärtsspiel am Samstag bei Bayern München II (2:2) waren aus dem Chemnitzer Fanlager Rufe wie "Thomas Sobotzik, du Judensau" oder "Daniel Frahn ist wenigstens kein Neger" zu hören gewesen.

Der Sportliche Leiter Sobotzik kämpft seit Monaten gegen die rassistischen Kräfte im Verein an, Ex-Kapitän Frahn wurde wegen seiner angeblichen Nähe zu rechtsextremen Fan-Gruppierungen suspendiert.

Die Mannschaft verzichtete auf den sonst üblichen Gang vor die Anhänger, der Klub bezeichnete die Äußerungen in einer Pressemitteilung als "widerlich". Sobotzik wollte am Montag Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Klubsprecher Steffen Wunderlich tat dies bereits bei der Polizei Chemnitz, nachdem er von einem Fan auch körperlich attackiert worden war.

Auch Frahn hielt sich strafrechtliche Schritte vor. Der entlassene Profi wehrte sich erneut dagegen, "als Sympathisant von rechtsradikalen Gruppierung dargestellt oder mit rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht zu werden", wie der 32-Jährige auf seiner Facebook-Seite schrieb. Er sei zuletzt "diffamiert, beleidigt und sonst unzutreffend dargestellt" worden. Zu den jüngsten Entgleisungen von einem Teil der CFC-Fans schrieb Frahn: „Diese unzumutbaren Äußerungen von Teilen des Fan-Anhangs, bei denen Spieler und Verantwortliche beleidigt, rassistisch oder antisemitisch verunglimpft werden, sind vollkommen inakzeptabel - diese Personen gehören vom Verein ausgeschlossen.“

"Natürlich geben mir all diese Ereignisse zu denken", sagte Siemon. Auch er sei "zum Ziel des Hasses in der Südkurve" geworden. Doch den Kampf für mehr Toleranz will die Klubführung nicht aufgeben. "Wir - und da meine ich das sportliche Führungsteam um Geschäftsführer Thomas Sobotzik, Chefcoach David Bergner, Co-Trainer Sreto Ristic und meine Person sowie die Gesellschafter - sind mit dem klaren Auftrag angetreten: Die GmbH ist ein Bollwerk gegen Rechtsradikalismus", sagte Siemon: "Dafür stehen und kämpfen wir. Gerade deshalb werden wir bekämpft!"