Seit zehn Jahren in Uefa-Hand Wie sich die Youth League zur Talente-Fabrik entwickelt hat

Es gibt kaum eine Sportart, die in den vergangenen zehn Jahren so einen Entwicklungsschub genommen hat wie der Fußball. Ob es den Fans nun gefällt oder nicht. Gut abzulesen ist das auch im Jugendbereich, in dem die Talente inzwischen immer besser ausgebildet werden, immer früher den Sprung zu den Profis schaffen. Im europäischen Bereich wird dies insbesondere in der Youth League sichtbar, die seit der Saison 2013/2014 unter dem Dach der Europäischen Fußball-Union (Uefa) ausgetragen wird. Die Champions League der A-Jugendlichen wurde in den ersten Jahren noch von vielen Beteiligten abgelehnt – inzwischen erfreut sie sich größter Beliebtheit. „Wir haben dem Wettbewerb am Anfang nicht positiv gegenübergestanden“, gibt Lars Ricken, Jugendkoordinator bei Borussia Dortmund, zu. Ähnlich ging es auch anderen deutschen Vereinen. Inzwischen hätten sich die Abläufe verbessert „und die Jungs haben einfach Bock darauf, gegen Paris, Manchester City oder den FC Barcelona zu spielen“, so Ricken. Außerdem müssten die Talente dort an ihre Grenzen gehen und Widerstandsfähigkeit zeigen.