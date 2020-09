Nach Löw-Kritik : Uefa erlaubt wieder fünf Auswechslungen in allen Wettbewerben

Uefa erlaubt wieder fünf Auswechslungen in allen Wettbewerben

Ein vierter Schiedsrichter zeigt mit seiner Anzeigetafel eine Auswechselung an. Foto: dpa/Franz-Peter Tschauner

Budapest Nach der heftigen Kritik von Bundestrainer Joachim Löw und anderer Nationalcoaches hat das Uefa-Exekutivkomitee das Auswechselkontingent für die Spiele in der Nations League und die Partien in Champions League und Europa League wieder erhöht.

Bei allen internationalen Partien dürfen die Trainer - wie auch in der Bundesliga - wieder fünf statt drei Auswechslungen vornehmen. Dies bestätigte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin nach der Sitzung des Gremiums am Donnerstag in Budapest.