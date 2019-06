Nach Beckenbauer-Wunsch : Das sagt Klopp über eine mögliche Bayern-Zukunft

Berlin Franz Beckenbauer wünscht sich „nichts sehnlicher“ als Jürgen Klopp einmal als Trainer bei den Bayern zu sehen. Nun hat sich der Champions-League-Sieger dazu geäußert.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat sich zu Franz Beckenbauers Wunsch geäußert, in Zukunft den FC Bayern München zu trainieren. „Ich mag den Franz - und er mag mich. Aber ich habe einen langfristigen Vertrag in Liverpool“, sagte der 51-Jährige, der mit den Engländern am Samstag die Fußball-Champions-League gewonnen hatte, der „Bild“ (Dienstagausgabe).