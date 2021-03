Bei BVB gegen Sevilla : 8:42 Minuten pure Verwirrung - das VAR-Chaos von Dortmund

Dortmund Chaotische acht Minuten und 42 Sekunden mit mehreren Videobeweisen, zwei Elfmetern und viel Aufruhr - Spieler und Zuschauer waren beim Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla ratlos. Was war passiert?

Erstmals seit 2017 steht Borussia Dortmund wieder im Viertelfinale der Champions League. Mann des Tages beim 2:2 im Rückspiel gegen den FC Sevilla war einmal mehr Erling Haalnd. Mit seinen beiden Treffern verbesserte der Norweger seine unübertroffene Quote auf 20 Tore in nur 14 Königsklasse-Spielen und traf als erste Profi bei vier aufeinanderfolgenden Einsätzen doppelt. „Erl ist herausragend. Das macht uns stolz, dass er den Rekord in unseren Trikot weiterführt“, schwärmte Trainer Edin Terzic.