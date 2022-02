„Absolut irrsinnig“ : Politik gegen Champions-League-Finale in Russland - Uefa blockt ab

Blick in die Gazprom-Arena in St. Petersburg. Foto: dpa/Jan Woitas

Frankfurt Nach der Eskalation im Ukraine-Konflikt will die Europäische Fußball-Union (Uefa) weiter an der Gazprom Arena im russischen St. Petersburg als Spielort für das Champions-League-Finale festhalten. Forderungen nach einer Verlegung werden laut.

"Die Uefa beobachtet die Situation ständig und genau. Zurzeit gibt es keine Pläne, den Austragungsort zu ändern", teilte der Kontinentalverband am Dienstag auf SID-Anfrage mit.

Am 28. Mai soll das Endspiel in der russischen Metropole stattfinden. Nach SID-Informationen finden am Dienstag weitere Konsultationen bei der Uefa zu diesem Thema statt. Der russische Staatskonzern Gazprom gehört zu den größten Sponsoren der Uefa.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatisten-Gebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt. Zudem kündigte er die Entsendung russischer Soldaten in die Gebiete an. Die USA und die EU wollen schon am Dienstag eine Entscheidung über erste Sanktionen gegen Russland treffen.

Die deutsche Politik fordert parteiübergreifend eine Reaktion des Sports auf Russlands Vorgehen in der Ostukraine. "Wenn Russland Völkerrecht vorsätzlich bricht, muss Russland auch mit den Konsequenzen leben", sagte Philipp Hartewig, sportpolitischer Sprecher der FDP, dem SID: "Der Sport ist nicht unpolitisch." Im Fokus steht vor allem das diesjährige Champions-League-Finale im russischen St. Petersburg.

Hartewig sieht die "Verantwortung" auch bei der Europäischen Fußball-Union (Uefa), die derzeit weiter an der Austragung des Endspiels am 28. Mai in der russischen Metropole festhält. "Sollte es zu keiner Deeskalation der aktuellen Situation kommen", müsse die Uwfa "einen neuen Austragungsort finden", sagte er: "Damit Sanktionen gegen Russland wirksam sind, müssen sie Russland vor allem wehtun."

Eine Austragung des Finals in St. Petersburg hält Sabine Poschmann, sportpolitische Sprecherin der SPD, "angesichts dieser vorsätzlichen Eskalation der Lage" für "undenkbar. Die Uefaist aufgefordert, das Finale in ein anderes Land zu verlegen", sagte sie dem SID.

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Philip Krämer findet die Austragung von Veranstaltungen in Russland nach den neuesten Entwicklungen "absolut irrsinnig". Es sei "dann doch sehr perfide", bei einem Champions-League-Finale "mit Vertretern des russischen Regimes eine sportliche Feier" zu veranstalten, während es in ukrainischen Gebieten einen Krieg gebe, "der von diesem russischen Regime angezettelt worden ist", sagte der stellvertretende Vorsitzende im Sportausschuss des Bundestages dem SID.

