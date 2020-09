Uefa-Supercup gegen Sevilla : Mehr Tickets für Bayern-Fans in Budapest als gedacht

Mehr Tickets für Bayern-Fans in Budapest als gedacht

München Triple-Gewinner Bayern München darf sich im europäischen Supercup auf die Unterstützung von mehr Fans freuen als erhofft.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) stellt dem deutschen Rekordmeister rund 4500 Tickets für die Begegnung mit dem Europa-League-Sieger FC Sevilla am 24. September in Budapest zur Verfügung. Das gaben die Bayern am Donnerstag bekannt. Zunächst war ein Kontingent von nur 3000 Karten im Gespräch gewesen.