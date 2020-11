Uefa-Fünfjahreswertung : Deutschland verkürzt Rückstand auf Italien

Köln Sechs Spiele, sechs Siege: Mit einer perfekten Woche haben die verbliebenen deutschen Europapokalvertreter in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) den Rückstand zu Italien wieder etwas verkürzt.

Zur Höchstzahl von 2,000 Punkten reichte es dennoch nicht, weil der VfL Wolfsburg bereits in der Europa-League-Qualifikation ausgeschieden war. So wurden dem deutschen Fußball am dritten Gruppenspieltag 1,714 Punkte gutgeschrieben.