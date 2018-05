UEFA Champions League: Pressestimmen zum Finale

Süddeutsche Zeitung

Wer weiß, was Loris Karius trösten wird. Und vor allem: Wer weiß, wann der deutsche Torwart des FC Liverpool so weit sein wird, auf den Abend des 26. Mai 2018 zurückzublicken, ohne die trübsten aller Gefühle zu verspüren. Als die Partie abgepfiffen wurde, sank Karius am Fünfmeterraum auf die Knie und so tief auf den Rasen des Olympiastadions von Kiew, dass man meinen wollte, er würde sich am liebsten vergraben. Er wusste zu gut, dass sein Name auf immer mit einem 3:1 (0:0)-Sieg von Real Madrid im Champions-League-Finale verbunden bleiben wird. Denn mit zwei katastrophalen Fehlern offerierte er Real Madrid den 13. Henkeltopf der Vereinsgeschichte. Eingepackt in Zellophan von Karius.