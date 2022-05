Wo Kroos unrecht hat : Warum „Scheißfragen“ gute Fragen sind

Meinung Düsseldorf Toni Kroos wollte nach dem Champions-League-Sieg plötzlich nicht mehr reden. Weil ein Reporter ihm „Scheißfragen“ gestellt hatte. Der TV-Eklat offenbart dabei ein grundsätzliches Missverständnis.

Eine der größten Faszinationen des Sports speist sich aus einem Mysterium. Von den über 100 Millionen Menschen, die so ein Champions-League-Finale sehen, wird praktisch niemand nachvollziehen können, wie es ist, bei einem Champions-League-Finale mitzuspielen. Geschweige denn, wie es sich anfühlt, den bedeutendsten Vereinswettbewerb dieser Sportart zu gewinnen. Das erklärt die ewig unbeantwortete Frage des Sportjournalismus: Wie fühlt sich das an? „Unbeschreiblich“ antworten artige Profis an der Stelle und erfüllen damit das Protokoll in der Sportart Fieldinterview. Wenn einer über die Linien der Antwortschablone malt, ist das bereits ein programmierter Aufreger.