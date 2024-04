Von wegen „60 Millionen in der Tonne“ Tuchel trifft auf Torschützen seines Champions-League-Titels

„Ich mag den Song, ich mag die Melodie“, sagte Havertz bei Sky, er habe „nichts dran auszusetzen“. Sogar in der Kabine sei der Hit bereits „das ein oder andere Mal“ gelaufen, das Lied scheint auf dem besten Weg zum Evergreen. Bei der Generalprobe gegen Brighton & Hove Albion (3:0) schoss Havertz seinen fünften Treffer in den jüngsten sieben Ligaspielen, dazu kommen vier Vorlagen - mehr Torbeteiligungen hatte in der stärksten Liga der Welt in diesem Zeitraum niemand. Schon jetzt ist Havertz erfolgreicher als in seiner besten Chelsea-Saison, wo er als Siegtorschütze im Finale unter Thomas Tuchel 2021 die Champions League gewann.