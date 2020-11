Torreichste Spieltage : Champions-League-Rekordmarke knapp verfehlt

Düsseldorf Borussia Mönchengladbachs 6:0, Bayern Münchens 6:2 und Liverpools 5:0 bei Atalanta Bergamo: der vergangene Champions-League-Spieltag war einer der torreichsten in der Geschichte. Die Spitzenposition knackte er aber knapp nicht.

So häufig wurde schon lang nicht mehr gejubelt: Die Fans der Champions-League-Mannschaften durften sich über 62 Treffer in 16 Spielen (Durchschnitt: 3,88 Tore) am dritten Spieltag der Gruppenphase freuen - die Bestmarke von 63 Toren an einem Spieltag wurde dennoch verfehlt. Die deutschen Starter Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach steuerten mit 20 Toren und Gegentreffern fast ein Drittel aller Treffer bei. Insgesamt war es der zweittorreichste Spieltag in der Geschichte der Champions League.