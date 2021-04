"Totgeburt" der Milliardenliga : Die Super League ist schon wieder Geschichte

Frankfurt Die Super League ist nach nur zwei Tagen tot. Die Abtrünnigen geben auf und die Uefa öffnet die Tür für die Rückkehrer. Doch die Champions-League-Reform ist für viele Fans ein fauler Kompromiss und die Pläne der Superreichen verschwinden womöglich nur in der Schublade.

Das milliardenschwere Kartenhaus ist in Rekordzeit zusammengekracht, nach und nach gibt das "dreckige Dutzend" seinen Kampf gegen Windmühlen und Fan-Widerstände auf: Die Super League ist nach nur zwei Tagen schon wieder Geschichte. Die Pläne für die neue Hyper-Kommerzveranstaltung sind verworfen worden - zumindest für den Moment. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) darf sich als großer Gewinner des Erdbebens fühlen.

"Totgeburt", "gescheiterte Super-Flucht", "Sieg für die Fans", "besiegte Gier", "Super Lächerlichkeit": Die internationalen Medien hatten die Super League schon mit dem Rückzug der sechs englischen Klubs beerdigt. Nach dem Ausscheiden von Atletico Madrid, Inter Mailand und AC Mailand verflog dann auch unter den kühnsten Verfechtern der Glaube an eine kurzfristige Perspektive des Projekts der Superreichen. Die Abtrünnigen mussten ihre weltweit verspottete Niederlage eingestehen.

Selbst Juventus Turin als Verein von Hauptinitiator Andrea Agnelli räumte ein, dass es "nur begrenzte Chancen" gebe, die Super League "in der ursprünglich angedachten Form zu realisieren". Prinzipiell - und das ist bemerkenswert angesichts des krachenden Scheiterns - sei man aber "nach wie vor von der Solidität der sportlichen, kommerziellen und rechtlichen Voraussetzungen des Projekts überzeugt", hieß es in der Stellungnahme. Und doch dürfte Juve gemeinsam mit den anderen Revolutionären bei der Uefa zu Kreuze kriechen.

Die Uefa Champions League wird also das unumstrittene Eliteprodukt im europäischen Fußball bleiben. Auch, weil sie trotz ihrer ebenfalls kommerzorientierten Reform öffentlich als das geringere Übel angesehen wird. "Das Wichtigste ist jetzt, dass wir weitermachen, die Einheit wiederherstellen, die das Spiel vorher genossen hat, und gemeinsam vorwärts gehen", betonte Ceferin. Er finde es "bewundernswert, einen Fehler zuzugeben, und diese Klubs haben einen großen Fehler gemacht."

Ihren Fauxpas räumten diese aber nicht so ganz freiwillig ein, dem Ganzen ging ein orkanartiger Proteststurm voraus. Auch von der Uefa und ihren nationalen Mitgliedsverbänden selbst. Die drohten den teilnehmenden Vereinen und Spielern nämlich mit Ausschluss für ihre Wettbewerbe. Die Spieler hätten sich so beispielsweise zwischen der Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften oder der Super League entscheiden müssen.