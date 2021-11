Bayern weiter, Leipzig raus : So kommen der BVB und Wolfsburg ins Champions-League-Achtelfinale

Düsseldorf Der FC Bayern München steht bereits als Achtelfinalist der Champions-League fest, RB Leipzig hingegen kann nur noch um den Einzug in die Europa League kämpfen. Doch bei welchen Konstellationen kommen Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg weiter?

Den BVB erwartet am 5. Spieltag der Gruppe C ein echtes Endspiel. Denn vor allem auf die Partie bei Sporting Lissabon kommt es an, wenn es um den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse geht. Das Hinspiel hat der BVB mit 1:0 gewonnen. Sollte Dortmund es nicht ins Achtelfinale schaffen, stehen immerhin die Chancen auf Platz drei und den Trost-Einzug in die Europa-League gut.