Schnellster Hattrick : Klopp feiert Salah-Rekord in der Champions League mit einem Bier

War nicht zu halten: Mo Salah. Foto: dpa/Steve Welsh

Glasgow Starstürmer Mohamed Salah vom FC Liverpool hat den schnellsten Hattrick in der Geschichte der Champions League erzielt. Sein Trainer trank darauf erstmal ein Bier.

Schweiß stand Mohamed Salah noch nicht auf der Stirn, als er seinen Rekord mit ausgebreiteten Armen vor den mitgereisten Fans feierte. Schließlich hatte der Starstürmer des FC Liverpool erst 13 Spielminuten auf dem Buckel. Das reichte dem Ägypter aber vollkommen, um beim 7:1 (1:1) bei den Glasgow Rangers innerhalb von sechs Minuten und zwölf Sekunden den schnellsten Hattrick in der Geschichte der Champions League zu erzielen.

„Typisch Mo“, kommentierte Teammanager Jürgen Klopp lapidar die neue Bestmarke seines Torjägers. Nach seiner Einwechslung in der 68. Minute brauchte Salah nur neun Ballkontakte - dann hatte der 30-Jährige mit seinen Toren in der 75., 80. und 81. Minute den bisherigen Rekord des Franzosen Bafetimbi Gomis im Trikot von Olympique Lyon aus der Saison 2011/12 (gegen Dinamo Zagreb) um zwei Minuten verbessert.

Mit seinem Dreierpack hatte Salah großen Anteil daran, dass der kriselnde englische Vizemeister mit frischem Selbstbewusstsein in die wichtige Partie am Sonntag in der Premier League gegen Titelträger Manchester City um „Tormaschine“ Erling Haaland gehen kann.

„Das ändert die Stimmung definitiv - und das ist gut. Wir wissen alle, wer am Sonntag kommt. Das wird ein anderes Spiel, aber es ist besser, mit so einem Gefühl in die Begegnung zu gehen“, sagte Klopp: „Wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, sind wir eine ziemlich gute Fußballmannschaft.“

Sein Potenzial schöpfte der 19-malige Meister in der Liga aber bisher viel zu selten aus. Nach zehn Spieltagen belegen die Reds mit lediglich zwei Siegen und zehn Punkten den zehnten Tabellenplatz. Spitzenreiter FC Arsenal (24 Punkte) wie auch City (23) sind schon meilenweit entfernt.

Dagegen läuft es in der Königsklasse mit drei Siegen in vier Spielen ziemlich gut. Nach dem Dreier in Glasgow, den neben Salah der früherer Hoffenheimer Roberto Firmino (24./55.), Darwin Nunez (66.) und Harvey Elliott (87.) mit ihren Treffern nach dem Rückstand durch Scott Arfield (17.) sicherstellten, verfiel Klopp deshalb sogar in einen „Siegesrausch“.

„Normalerweise“ trinke er nach Auswärtssiegen „ein Bier“, sagte der 55-Jährige: „Aber es ist schon so lange her, dass ich nach diesem Spiel vielleicht sogar betrunken bin.“

