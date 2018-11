Schalke schlägt Galatasaray in der Champions League 2:0

Gelsenkirchen Guido Burgstaller hat den FC Schalke 04 in der Champions League schon nach wenigen Minuten auf Achtelfinal-Kurs gebracht. Gegen Galatasaray Istanbul schafften die Königsblauen ein 2:0 - auch wegen eines Torwartfehlers.

Guido Burgstaller und Mark Uth haben dem FC Schalke 04 mit ihren Premieren-Treffern in der Champions League den Weg ins Achtelfinale geebnet. Der Österreicher Burgstaller nutzte am Dienstagabend einen Patzer von Torhüter Fernando Muslera schon in der 4. Minute zur Führung des Fußball-Bundesligisten, ehe Uth (57.) den verdienten 2:0-(1:0)-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul perfekt machte. Nach dem ersten Sieg im vierten Duell mit dem türkischen Meister hat der Revierclub vor den beiden abschließenden Gruppenspielen beste Aussichten, erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder in die K.o.-Runde der Königsklasse einzuziehen.