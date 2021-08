Salzburg gewinnt : Rückschlag in Champions-League-Quali für Volland und Co. mit Monaco

Rückschlag in Champions-League-Quali für Volland und Co. mit Monaco

Monaco Ein weiterer Rückschlag für die AS Monaco mit dem ehemaligen Bundesliga-Star Kevin Volland und Trainer Niko Kovac. In der Qualifikation zur Champions League vor die Mannschaft zu Hause.

Fußball-Nationalspieler Kevin Volland und die AS Monaco haben auf dem angestrebten Weg in die Champions League einen Rückschlag erlitten. Das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Niko Kovac verlor am Dienstagabend das Playoff-Hinspiel der Qualifikation im eigenen Stadion mit 0:1 (0:1) gegen Schachtjor Donezk aus der Ukraine. Der Brasilianer Pedrinho erzielte den Siegtreffer für die Gäste in der 19. Minute. Das Rückspiel findet am 25. August in Charkiw statt.