Gazzetta dello Sport (Italien): "Lewandowski gelingt ein Viererpack der Rekorde. Die Bayern, die in der Bundesliga wiederauferstanden sind, entsenden in Europa ein klares Signal: Das Ranking ist eindeutig. 15 Punkte in 5 Matchs und 21 Tore. Bayern beweist wieder einmal, eine Tormaschine zu sein, vor allem wenn Lewandowski den Unterschied macht."