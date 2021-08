Nach Einsatz bei EM : Retter von Christian Eriksen mit Präsidentenpreis der Uefa geehrt

Istanbul Die Uefa hat die Retter des dänischen Superstars Christian Eriksen, der während der EM einen Herzstillstand erlitt, mit einem besonderen Preis ausgezeichnet.

Das medizinische Team, das dem dänischen Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen während der EM das Leben gerettet hatte, ist am Donnerstag in Istanbul mit dem Präsidentenpreis der Europäischen Fußball-Union Uefa geehrt worden. „Ich kann ihnen nur meinen tiefsten Respekt ausdrücken. Sie haben diesen Preis mehr als alle anderen verdient“, sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. Zum medizinischen Personal gehörte an jenem Abend in Dänemark auch der deutsche Intensivmediziner Jens Kleinefeld.