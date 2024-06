„Das bedeutet mir unfassbar viel“ Das sagen die Protagonisten zum Champions-League-Finale

Sebastian Kehl (Sportdirektor BVB)

„Wir waren super nah dran. Ich finde, wir hätten es verdient. Die Enttäuschung ist schon sehr, sehr groß. Wir werden sicherlich ein paar Tage brauchen und werden das erstmal verarbeiten müssen. Wir werden stolz sein auf das, was wir geleistet haben und auf diese Leistung im Finale in den ersten 65 Minuten. In der ersten Halbzeit war es ein fast perfektes Spiel. Perfekt wäre es gewesen, wenn wir wenigstens eine unserer vielen Tormöglichkeiten genutzt hätten.“