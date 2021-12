Nach Sieg in der Champions League : Salzburger Mentalcoach beleidigt Sevilla-Profis

Düsseldorf RB Salzburg feierte am Mittwoch in der Champions League einen historischen Erfolg. Als erste österreichische Mannschaft schaffte der Klub den Sprung ins Achtelfinale der Königsklasse. Auf der Kabinenparty nach dem 1:0-Sieg gegen Sevilla vergriff sich ein Salzburger allerdings im Ton.

Der Jubel bei RB Salzburg war nach dem Sieg am letzten Spieltag der Gruppenphase groß. Durch das 1:0 beendete der Klub die Gruppe G als Tabellenzweiter hinter OSC Lille aus Frankreich und schaffte so als erster österreichischer Verein überhaupt den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League .

„Spanische Wi***er* 😳 Exklusive Einblicke in die Salzburg-Kabine von Noah #Okafor nach dem Achtelfinaleinzug in der Champions League. #RBSSEV #UCL ___ 🎥 https://t.co/lF06ZWjXB6 pic.twitter.com/QfViWhfOEX

Bevor die Kabinenparty aber so richtig startete, hielt Salzburgs Mentalcoach Ulf Häfelinger noch eine Motivationsrede an das Team – und vergriff sich im Ton. „Da überhaupt erst reinzukommen in die Champions League. Das haben wir gemacht. Die andere Sache ist dann, einfach mal zu spielen. Und Punkte zu holen. Das ist die zweite Sache. Aber dann wird es schwer. Denn dann sind wir auf einmal vorne in der Tabelle und können es wirklich schaffen. Uns fehlt nur noch ein scheiß Punkt, ein scheiß Sieg. Dann wird es schwer, dann geht es nicht mehr so leicht “, sagte Häfelinger. „Und dann ist auf einmal der letzte Spieltag, gegen Sevilla, spanische Wichser. Hier bei uns.“