Per Mertesacker wird DAZN-Experte für die Champions League

Köln Weltmeister Per Mertesacker wird beim Streaming-Anbieter DAZN in der kommenden Saison Experte für die Champions League.

Das bestätigte Mertesacker am Montag und scherzte in einem Video bei Twitter, ihm werde "exklusiv eine Eistonne ins Studio" gestellt: "Es wird anders werden als gewohnt."

Endlich dürfen wir es sagen. Hier sind die drei Dinge, die ihr am Montag nach dem Champions League Finale wissen solltet: • CL Spiele nächste Saison auf DAZN: 110 • Unser CL Experte: legendär • DAZN in der kommenden Saison: 9,99 € pic.twitter.com/qc3Kgk6kTS

DAZN überträgt in der kommenden Saison 110 von insgesamt 138 Champions-League-Spielen. 34 werden live und in voller Länge bei Sky zu sehen sein, das an neun von zwölf Gruppenspieltagen (6x2) ein Erstzugriffsrecht auf ein exklusives Spiel besitzt. Die restlichen Partien gibt es weiter als Teil der nunmehr 40 Sky-Konferenzen zu sehen - oder bei DAZN. Wer auf alle Spiele live und in voller Länge zugreifen will, braucht beide Abos.