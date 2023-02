Einsatz gegen Bayern fraglich PSG bestätigt Verletzung von Lionel Messi

In der Ligapartie am Samstag (17.00 Uhr/DAZN) bei AS Monaco wird Messi definitiv nicht auflaufen. Sollte der Südamerikaner auch gegen den Bundesliga-Tabellenführer nicht spielen können, wäre das französische Starensemble erheblich geschwächt. Denn auch Torjäger Kylian Mbappe wird wegen einer Blessur am Oberschenkel nicht zur Verfügung stehen.