Jubel in Frankreich : Lyon dank Chelsea-Sieg in der Champions League

Lyon dank Chelsea-Sieg in der Champions League

Jubel in Frankreich

Olympique Lyon schaute beim Finale der Europa League genau hin. Denn der Ausgang der Partie wirkte sich auf die Europapokal-Teilnahme nächste Saison aus.

Der siebenmalige französische Fußball-Meister Olympique Lyon darf sich erneut über die Teilnahme an der Champions League freuen. Weil am Mittwochabend der FC Chelsea das Europa-League-Finale gegen den FC Arsenal gewann (4:1) und seinen Platz in der europäischen Königsklasse bereits über die Premier League gesichert hatte, rückt Lyon nach.