Österreich : Salzburg erstmals für Champions League qualifiziert

Salzburg Das jahrelange Warten hat ein Ende: Red Bull Salzburg darf nach elf erfolglosen Versuchen erstmals an der Champions league teilnehmen. Die Österreicher profitierten dabei vom Unentschieden der Tottenham Hotspur.

Der österreichische Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg darf nach elf vergeblichen Anläufen in der kommenden Saison erstmals in der Champions League antreten. Das Team des künftigen Gladbach-Trainers Marco Rose erhielt durch den letzten Spieltag in der englischen Premier League Gewissheit über die Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse.