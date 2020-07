Laut Sender noch keine Entscheidung : ZDF soll ab 2021/22 CL-Zusammenfassungen zeigen

Köln Die Fußballspiele der Champions League bekommen ab der Saison 2021/22 offenbar wieder mehr Sendezeit im Free-TV. Die Live-Übertragung teilen sich Dazn und Amazon.

Eine Entscheidung über Zusammenfassungen von Mittwoch-Spielen der Fußball-Champions League im ZDF steht nach Angaben des Senders noch aus. „Das ist noch nicht final entschieden“, sagte ein ZDF-Sprecher am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Magazin „Sport Bild“ (Mittwoch) hatte vorab gemeldet, dass von 2021 an das ZDF Ausschnitte von den Partien der Königsklasse am Mittwoch zeigt. Die Übertragungsrechte für die Endspiele von 2022 bis 2024 hatte sich der öffentlich-rechtliche Sender schon im vergangenen Dezember gesichert.