Nach Niederlage im CL-Finale : Statt FC Bayern - Neymar gratuliert dem falschen Verein

Lissabon Superstar Neymar von Paris Saint-Germain wollte sich nach der Niederlage im Finale der Champions League als fairer Verlierer erweisen und dem FC Bayern zum Triple gratulieren. Seine Glückwünsche gingen allerdings an eine ganz andere Adresse.

Gestört haben wird es Neymar nicht. Der Brasilianer hatte an diesem Abend ganz andere Sorgen. Nach der Niederlage gegen die Bayern weinte er bitterlich. Keiner konnte ihn trösten. Neymar war einfach am Boden zerstört. „Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten“, schrieb der Brasilianer in der Nacht auf Montag bei Instagram.

„Untröstlich“, schrieb die französische Sportzeitung „L'Équipe“ am Montag in großen Lettern über ein Titelbild mit Neymar und kommentierte „Bonjour Tristesse“. Der 28 Jahre alte Brasilianer litt wie kein Zweiter. Das Abklatschen mit Tuchel, der die schmerzvolle Niederlage sportlich souverän, mit Würde und fachlich sachlich akzeptierte - Neymar schien es einfach nur über sich ergehen zu lassen. 2015 hatte er noch zu seinen Zeiten beim FC Barcelona den Pott für den Champions-League-Sieger zuletzt richtig in den Händen halten dürfen. Diesmal war nicht mehr als ein kurzes Tätscheln voller Sehnsucht beim „verpassten historischen Rendezvous von PSG“ („Le Monde“) drin. Und ein späterer fairer Glückwunsch an den FC Bayern - auch wenn dieser nicht den richtigten Adressaten fand.