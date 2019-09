Champions-League-Auftakt gegen Valencia : Nationalspieler Rüdiger fehlt dem FC Chelsea

London Wenige Tage nach seiner Rückkehr fällt Antonio Rüdiger erneut verletzt aus. Der FC Chelsea und Teammanager Frank Lampard müssen gegen den FC Valencia ohne den Nationalspieler auskommen.

Der Europa-League-Sieger FC Chelsea muss am Dienstag im Champions-League-Heimspiel gegen den FC Valencia auf seinen deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger verzichten. „Er ist verletzt“, erklärte Chelsea-Coach Frank Lampard am Montag. „Am Wochenende plagte ihn ein kleines Leistenproblem, das er seit zwei Wochen mit sich rumschleppt, also fällt er aus.“ Der Verteidiger hatte bereits morgens beim Training der Blues gefehlt. „Hoffentlich ist es nichts Langfristiges“, sagte Lampard.