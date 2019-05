Nach magischer Nacht von Liverpool : Der Bundesliga muss angst und bange sein

Meinung Düsseldorf Der FC Liverpool hat in der Champions League eine Leistung gezeigt, die Fußball-Europa schwärmen lässt. Für die Bundesliga ist es ein unüberhörbarer Warnschuss.

Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt.

Die Fußball-Welt überschlägt sich völlig zu Recht mit Lobgesängen auf den FC Liverpool. Die „Reds“ haben im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona das geschafft, was die meisten für unmöglich gehalten hatten: Sie holten einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel auf. Liverpool zeigte eine Weltklasse-Leistung auf allen Ebenen: mental, individuell, taktisch. Es ist ein Warnschuss für die Fußball-Bundesliga, aus der aktuell keine Mannschaft auf diesem Niveau agieren kann. Die Bayern stecken mitten im Umbruch, Dortmund flattern die Nerven schon im Meisterschaftskampf, und RB Leipzig ist noch grün hinter den Ohren. Dahinter kommt lange nichts. Ist der Moment maßgebend, ist die Bundesliga nur noch zweitklassig.

Womöglich spielen englische Mannschaften in dieser Saison die beiden europäischen Titel unter sich aus. Liverpool steht im Finale der Champions League. Tottenham kann mit einem Sieg bei Ajax (21 Uhr/Sky und DAZN) dorthin folgen. Und in der Europa League haben Chelsea und der FC Arsenal gute Chancen, das Finale zu erreichen. Die Bundesliga ist nur noch ein Anhänger am Triebwagen des europäischen Fußballs, der Premier League.