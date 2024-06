BVB zwischen Trauer und Stolz „Wir hätten uns unsterblich machen können“

In der Heimat fieberten Zehntausende in der Westfalenhalle, am Hansaplatz und am Fredenbaum mit ihrer Mannschaft und waren über 60 Minuten begeistert von dem, was sie auf den großen Leinwänden sahen. Schon reiften die Träume von einem Fest, wie es die Stadt Dortmund lange nicht mehr erlebt hatte. Allein: Die Tore fehlten, zwei oder gar drei hätten es in der ersten Halbzeit sein können. Und so musste die Sause wieder abgesagt werden – wie nach dem verpatzten Meisterfinale im vergangenen Jahr.