„We brought it back to Liverpool“ : Klopp und Campino singen Klassiker aus dem Vorjahr - mit neuer Strophe

Madrid Jürgen Klopp und Sänger Campino haben nach dem gewonnenen Champions-League-Finale wieder ein Lied zum Besten gegeben. Fans dürfte es bekannt vorkommen, zur Melodie sangen sie auch schon 2018.

Liverpool-Teammanger Jürgen Klopp und Toten-Hosen-Frontman Campino haben ihren Song-Klassiker aus dem vergangenen Jahr neu aufgelegt. „We’re sending greetings from Madrid, tonight we made it number six, we brought it back to Liverpool, cause we promised, we will do (zu deutsch: Wir schicken Grüße aus Madrid, heute Abend haben wir den sechsten Pokal geholt, wir haben ihn zurück nach Liverpool gebracht, weil wir es so versprochen hatten)“, sangen Klopp mit dem Henkelpott in der Hand, Campino und andere Anhänger der Reds nach dem Champions-League-Triumph am Samstag im Finale gegen Tottenham Hotspur (2:0). Die Toten Hosen posteten das Video auf ihrer Instagram-Seite.