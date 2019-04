Champions League : Ajax und United träumen schon vom nächsten Wunder

Barcelona Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gehen mit ihren Klubs als Favoriten in die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League. Die Kontrahenten ziehen ihre Hoffnungen jedoch aus vergangenen Heldentaten.

Ole Gunnar Solskjaer weiß, wovon er spricht. "Es wird nicht entschieden sein, bevor wir nicht 90 Minuten im Camp Nou gespielt haben", sagt der einstige Bayern-Schreck vor seiner Rückkehr mit Manchester United ins legendäre Stadion des FC Barcelona. Dort hatte der damalige Stürmer Solskjaer den Münchnern 1999 mit seinem Tor (93.) den "Sekundentod" versetzt, als Teammanager will er am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League das nächste "Wunder von Barcelona" schaffen.

Solskjaer - allein der Name des Norwegers steht als Synonym für große Comebacks. "Ich glaube nicht an Schicksal, aber daran, dass du bekommst, was du verdienst", sagt er. Im ESPN-Interview ergänzt er: "Ich werde Schmetterlinge im Bauch haben und kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Das ist die größte Bühne..." Und dort hatte er vor 20 Jahren seinen größten Auftritt, als er United nach dem Ausgleich durch Teddy Sheringham (90.+1) mit der Rückennummer 20 zum Triple schoss.