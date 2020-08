Spanische Medien berichten : Positiv getestete Personen bei Atlético sind wohl Spieler

Berlin RB Leipzig muss weiter um die Austragung des Viertelfinals in der Champions League am Donnerstag gegen Atlético Madrid bangen.

Nachdem am Sonntagabend bekannt geworden war, dass es zwei Coronafälle in Reihen von Atlético gegeben hat, berichteten die spanischen Sportzeitungen Marca und AS am Montag, dass es sich in beiden Fällen um Spieler des Hauptstadtklubs handeln würde.