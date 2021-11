Champions League kompakt : Kohfeldt führt Wolfsburg zum Sieg über Salzburg – Chelsea gewinnt

Der VfL Wolfsburg feiert einen wichtigen Sieg in der Champions League. Foto: AP/Michael Sohn

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat unter seinem neuen Trainer Florian Kohfeldt den ersten Champions-League-Sieg dieser Saison eingefahren und den FC Salzburg geschlagen. Chelsea steht derweil vor dem Einzug ins Achtelfinale.

VfL Wolfsburg – FC Salzburg 2:1 (1:1)

Der VfL Wolfsburg hat unter seinem neuen Trainer Florian Kohfeldt auch den ersten Sieg in dieser Champions-League-

Saison geschafft. Nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg am Dienstagabend gegen den Tabellenführer FC Red Bull Salzburg ist für den Fußball-Bundesligisten in der Vorrunden-Gruppe G wieder alles drin.