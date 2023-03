Kein Wunder für Klopp Real Madrid schaltet den FC Liverpool aus

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool ein Fußball-Wunder gegen Real Madrid verpasst. Spaniens Fußball-Rekordmeister zog am Mittwochabend mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg ins Viertelfinale der Champions League ein und sorgte damit für das Aus der Reds. Karim Benzema (79. Minute) erzielte den Treffer für die souveränen Gastgeber. Das Achtelfinal-Hinspiel hatte der Titelverteidiger bereits mit 5:2 an der Anfield Road gewonnen, daher waren die Chancen für Klopps Team ohnehin minimal. Die Auslosung der Viertelfinal-Spiele findet an diesem Freitag statt.